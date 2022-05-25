Стало известно сколько заработал Развожаев и его замы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев за прошлый год заработал 2,6 миллионов рублей.

Примечательно, что глава города заработал на 200 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. Сейчас в собственности четы Развожаевых две квартиры площадью 79,4 кв.м. и 65,4 кв.м, а также автомобиль Nissan Murano.

Вместе с градоначальником опубликовали свои декларации и его заместители, для которых прошлый год стал намного прибыльней.

Абсолютным лидером по доходам стал Сергей Толмачев, заработавший в прошлом году 35 млн. руб. Согласно декларации, такой объём средств заместитель по внутренней политике получил за счет продажи 2 квартир и заимствования в банке.

Также семья Толмачевых владеет участком в 5 соток и квартирой площадью в 130 кв. м., а также 3 автомобилями: Daewoo Matiz, Lexus RX200t, Honda PCX 150.

Далее по количеству средств, заработанных за 2021 год, идет Светлана Пирогова. Заместитель по организации работы аппарата губернатора заработала 10,3 млн. руб. В собственности у Пироговой две квартиры – 71 и 68 кв. м. и гараж.

Следом идет первый заместитель Алексей Парикин, который заработал 10,1 млн. руб. Он владеет домом в 350 кв. м, участком в 7 соток, а также двумя автомобилями Toyota Prius и Toyota Land Cruiser Prado.

Гланый архитектор Николай Гордюшин задекларировал за 2021 год 9, 3 млн. руб. Также у Гордюшина имеется в собственности два участка в 11 и 17 соток, жилой дом площадью 130, 6, а также доля в квартире 121,5 кв. м. и нежилое помещение площадью 22, 6 кв. м.

Заместитель, курирующий вопросы образования, Игорь Михеев заработал за год 5,3 млн. руб. В собственности у него дача и две квартиры.

Александр Кулагин задекларировал— 4,7 млн руб. за год. За ним числится квартира 94,4 кв.м, гараж. В собственности семьи земельный участок и автомобиль Nissan Note.

Мария Литовко заработала меньше всех заместителей — 4,5 млн. рублей. У нее в собственности два земельных участка и квартира. Автомобили Ford Fiesta и Cadillac srx.

Дмитрий Островский