В Севастополе парня сначала похитили, а потом зверски убили

Группа крымчан в 2018 году похитили молодого мужчину с целью получения выкупа, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Злоумышленники отвезли его в один из гаражных кооперативов на территории Севастополя и зверски избили, от полученных травм мужчина скончался.

Расследованием этого преступления занимался Следком.

Один из участников похищения и убийства уже отбывает наказание в виде лишения свободы с 2019 года, второй злоумышленник находится в розыске.

В отношении третьего соучастника 1994 года рождения прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд.

Дарья Тимофеева

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