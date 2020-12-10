Директор «Муссона» просит губернатора Севастополя открыть кинотеатры

В кинотеатре безопаснее, чем в забитой маршрутке

Владелец торгового центра «Муссон» Владимир Плотка лично попросил губернатора Севастополя Михаила Развожаева открыть кинотеатры.

Три недели назад такое обращение уже направили в Правительство Севастополя. По словам предпринимателя, наш город — единственный в России, где работа кинозалов запрещена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает «Первый Севастопольский».

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«В Москве, в Петербурге, в Симферополе, в Ялте, по всему Крыму кинотеатры открыты. Я встречаю севастопольцев, разговариваю с кинолюбителями, они ездят в кино в Ялту и Симферополь. Почему нельзя, там, где у нас 100 мест, пустить 30 или даже 20 человек?», — задал Плотка вопрос.

Глава ТЦ считает, что в кинотеатре находиться менее опасно, чем в переполненном транспорте. Тем более, в зале можно людей рассадить на расстоянии двух метров друг от друга.

При этом он акцентировал внимание на том, что несколько сот человек— работников кинотеатров – остались без зарплат.

«Мы каких-то сотрудников устроили работать на другие предприятия, в основном мужчин, женщинам не нашли работу. Они ждут. Без работы. Никто не компенсирует эту ситуацию. И ещё на Новый год. И это при том, что Президент (я слушал недели три назад) сказал о поддержке культуры, что надо поддерживать, поэтому работает везде кинопрокат. А у нас нет. А под Новый год самые лучшие фильмы российские выйдут», — заявил владелец ТЦ.

Напомним, в Севастополе еще более ужесточены антиковидные меры: с 20 декабря запрещены все массовые мероприятия, банкеты, корпоративы, кроме утренников в школа и детских садах и то в закрытых группах.