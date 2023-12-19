Директор ДК в Севастополе получил срок за строительство «бетонного монстра» на «Ракушке»

В Севастополе вынесен приговор директору ГБУ культуры «Андреевский дворец культуры», по вине которого горбюджету причинен крупный ущерб при ремонте летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка».

Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повреждение ОКН.

Установлено, что в период с мая по сентябрь 2020 года директор превысил должностные полномочия при осуществлении ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», вследствие чего произошло повреждение отдельных элементов ОКН регионального значения «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства», в границах которого она находится.

Летняя эстрада с 2018 года закреплена за ГБУК г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» на праве оперативного управления.

В июле 2020 года был заключен договор на капремонт и на месте зрительного зала были выстроены объекты капитального строительства высотой около четырех и двух метров: аппаратная будка и амфитеатр, а также установлены стойки (фермы) для аппаратуры, что противоречило требованиям закона и привело к нарушению подлинного облика бульвара.

В последующем указанные сооружения демонтированы. Таким образом, бюджету города причинен ущерб в размере более 25,5 млн рублей.

Виновного приговорили к отбывания наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Кроме того, с него взыщут свыше 25,5 млн рублей в счет компенсации причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова