В Севастополе чиновника будут судить за 25 млн ущерб при реконструкции «Ракушки»

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по факту повреждения летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка». Обвинение выдвинуто директору государственного бюджетного учреждения культуры города «Андреевский дворец культуры».

Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повреждение и уничтожение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры.

Как известно, летняя эстрада с 2018 года закреплена за ГБУК г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» на праве оперативного управления.

По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2020 года глава учреждения культуры превысил должностные полномочия при осуществлении ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», вследствие чего произошло повреждение и уничтожение отдельных элементов ОКН «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства», в границах которого она находится.

В 2019 году были разработаны два пакета проектно-сметной документации зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба в рамках капитального ремонта здания эстрады.

Однако они не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием. И в июле 2020 директор заключил договор о капремонте летней эстрады.

В ходе этих работ и появился на «Приморском бульваре» четырехметровый бетонный амфитеатр, против которого выступили жители города. В последующем указанные сооружения демонтированы.

Таким образом, бюджету города причинен ущерб в размере более 25,5 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, правительство Севастополя решило выделить еще денег на реконструкцию летней эстрады Приморского Бульвара, известного как «Ракушка». Сделано это было после того, как севастопольцев возмутило, что на месте камерной деревянной летней сцены и аккуратных рядов лавочек для зрителей появится массивный бетонный колизей и дополнительные капитальные конструкции высотой более четырех метров.

Ольга Сурикова