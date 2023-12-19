Благодаря публикации «Севкора», привлечен к ответственности мужчина, сбросивший строймусор в районе Мекензиевых гор

Как уже сообщалось личность мужчины, сбросившего строительный мусор на обочину в районе Мекензиевых гор была установлена. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Им оказался житель Армавира Артуш.

И.о.замгубернатора Евгений Горлов отметил, что не может не поделиться счастливой историей, связанная с участком, где гражданин вывалил отходы на территорию Мекензиевых гор. Он подчеркнул, что факт нарушения был зафиксирован через соцсеть. На сегодня мужчина уже очистил участок от своего мусора.

Также, добавил Горлов, будет подсчитан нанесенный городу ущерб и нарушитель еще и заплатит штраф.

Ольга Сурикова