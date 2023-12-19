Севастополь получит ₽160 млн на оплату ЖКУ льготникам

Почти 160 млн рублей получит Севастополь на компенсацию расходов за услуги ЖКУ для льготников. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на сайте Кабмина.

«Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, средства будут направлены 25-ти регионам. Всего на эти цели предусмотрено более одного миллиарда рублей.