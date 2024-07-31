Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ «Лоцман» в Симферополе

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
Директору батутного центра в ТЦ «Лоцман», где случился накануне пожар, вменяют организацию опасных работ, повлекших возгорание, говорится в сообщении регионального управления Следкома.
Отмечается, что днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены.
В результате возгорания огонь охватил 500 кв.м. территории, частично обрушилась кровля. Из задымленного помещения было эвакуировано около 130 человек.
Сейчас назначен ряд экспертиз.
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Ольга Сурикова