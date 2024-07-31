Иностранцев будут лишать российского гражданства, если они не встанут на воинский учет

Госдума приняла законопроект, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, встать на воинский учет по месту жительства.
Многие иностранцы, ставшие гражданами России, уклоняются от исполнения воинской обязанности. МВД будет обязано предоставлять в электронной форме сведения о мужчинах, принятых в гражданство.
Изменения вступят в силу после официального опубликования документа.
Депутаты также одобрили введение специального режима высылки для мигрантов, нарушивших российские законы.
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Анна Левина