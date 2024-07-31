Иностранцев будут лишать российского гражданства, если они не встанут на воинский учет

Россия
31-07-2024
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Госдума приняла законопроект, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, встать на воинский учет по месту жительства.

Многие иностранцы, ставшие гражданами России, уклоняются от исполнения воинской обязанности. МВД будет обязано предоставлять в электронной форме сведения о мужчинах, принятых в гражданство.

Изменения вступят в силу после официального опубликования документа.

Депутаты также одобрили введение специального режима высылки для мигрантов, нарушивших российские законы.

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Анна Левина

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