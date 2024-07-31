В Севастополе в этом году зарегистрирован скачок роста заболеваемости кишечными инфекциями

В Крыму и Севастополе наблюдается ежегодный рост острых кишечных инфекций в виду жаркой погоды и в условиях скученности людей, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

В Крыму рост числа зарегистрированных случаев заболевания по сравнению с 2023 годом составил 20–30%, а в Севастополе уже – 50-60%.

При этом удельный вес детей среди заболевших составляет от 70 до 90%. Чаще всего очаги формируются в детских коллективах, в том числе летних лагерях.

На уровень заболеваемости, кроме массового наплыва туристов, влияет и игнорирование личной гигиеной и употребление сырой воды, а также недостаточно обработанных овощей, фруктов, зелени.

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Ольга Сурикова