В Севастополе требуют справедливого отношения к работающим пенсионерам

Как сообщает пресс-служба севастопольского отделения партии, внесенный ЛДПР законопроект направлен на устранение существующей социальной несправедливости по отношению к работающим пенсионерам.

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам – вопрос крайне актуальный, и до сих пор, не решен. Депутаты ЛДПР убеждены, что пенсионеров нельзя делить на работающих и неработающих. Индексация пенсий четко прописана в Конституции Российской Федерации и должна распространяться на всех пенсионеров без исключения.

Не индексация пенсии гражданам, продолжающим работать и после выхода на пенсию, является дискриминацией по отношению к ним. Подобное несправедливое отношение к работающим пенсионерам искусственно создает ненужные проблемы.

Депутаты фракции считают, что индексация пенсии является компенсацией утраченного заработка и в условиях инфляции помогает сохранять покупательную способность пенсионера в пределах той суммы, которая ему назначена в качестве пенсии, а начав работать, пенсионеры продолжают пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы.

В случае поддержки большинством депутатов севастопольского парламента законопроект будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.