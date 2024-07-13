Детские лагеря в Севастополе и воздушные тревоги: паниковать ли родителям

В Севастополе по городу будет установлено более 600 бетонных укрытий блиндажного типа. Такие меры безопасности принимаются после того, как выпущенная ВСУ американская ракета ATACMS убила и ранила отдыхающих на пляже в Учкуевке.

«Севкор» поинтересовался в департаменте образования, как обеспечивается безопасность детей в детских лагерях города, а также, есть ли возможность возврата средств за путевку при желании родителей забрать ребенка посреди смены из-за боязни ракетных атак.

Итак, в оздоровительных лагерях Севастополя сейчас отдыхают дети 13 льготных категорий за счет средств бюджета города. Плата из бюджета города производится за фактически оказанную услугу после предоставления информации лагерем о сроках пребывания каждого ребенка. В случае досрочного выезда ребенка из лагеря будут оплачены только те дни, которые ребенок провел в лагере.

На объектах отдыха и оздоровления детей, которые размещены в зонах риска разлета осколков ракет, организовано укрытие в помещениях корпусов с минимальным остеклением. Для участников смен проводятся инструктажи о правилах поведения в местах укрытия и организации эвакуации при сигналах «Воздушная тревога» и «Баллистика».

Отдельно «Севкор» задал эти же вопросы администрации частного детского лагеря «Алькадар», который как раз находится на Северной стороне, не так далеко от теперь печально известного пляжа Учкуевка. В тот трагический день, 23 июня, по счастливой случайности детей как раз в лагере не было —первая смена завершилась 22 июня, а следующие юные отдыхающие заехали 24 июня.

На вопрос о том, можно ли вернуть деньги за путевку при прерывании отдыха ребенка посреди смены, если чувство тревоги и беспокойство родителей не позволяют им дальше оставить чадо на отдыхе, корреспонденту «Севкора» сразу ответили, что ситуация будет сложная, нужно поднимать договора и внимательно изучать и искать причины, по которым можно вернуть деньги. И посоветовали родителям сразу, если у них такой настрой, не отпускать своих детей в лагеря.

На сайте лагеря в перечне часто задаваемых вопросов указано, что деньги за остаточную стоимость путевки возвращаются по причине болезни ребенка.

В свою очередь, нас заверили, что все меры безопасности на случай воздушной тревоги в ДОЛ обеспечены. Эту же информацию нам подтвердили в департаменте образования Севастополя.

Ольга Сурикова

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