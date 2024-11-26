Депутаты предлагают снизить величину коэффициента, дающую право на получение страховой пенсии по старости

ЛДПР предлагает снизить индивидуальный пенсионный коэффициент для получения страховой пенсии по старости с 30 до 20 баллов. Это позволит большему числу россиян, особенно с низкими доходами, получать пенсию, на которую они имеют право.

По словам Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, многие трудящиеся граждане из-за низких зарплат не могут достичь необходимых 30 баллов и лишаются пенсий, что вызывает социальную напряженность. В последнее время в ЛДПР поступают обращения от людей, сталкивающихся с отказами Пенсионного фонда в назначении пенсии по причине недостаточного коэффициента.

«Снижение порога для получения пенсии может помочь многим трудящимся, которые, несмотря на свой вклад в экономику страны, оказываются лишены права на достойную старость из-за нехватки ИПК. Это также может снизить социальную напряженность, вызванную неравенством в доступе к пенсионным выплатам», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

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Кристина Ветер