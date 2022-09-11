Аксенов уволил главу капстроя Крыма за обман по стройкам региона

Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел объекты строительства в Симферопольском районе с целью оценить подход должностных лиц к организации работы.

Глава республики посетил села Трехпрудное, Чистенькое, Перово.

«По итогам поездки принято решение об увольнении директора Главного управления капитального строительства Республики Крым Владимира Николаевича Смирнова», — сразу сделал он кадровые решения, о чем написал в своем Telegram.

Глава Крыма добавил, что также будет объявлен выговор замминистра строительства и архитектуры РК Василию Недзельскому и вынесено замечание министру строительства и архитектуры РК Карлену Петросяну.

По его словам, на большинстве из посещенных им стройплощадок был зафиксирован срыв «всех мыслимых и немыслимых сроков, нарушение графика».

«Идет систематический обман о количестве рабочих на объектах. Из заявленных 70 человек нашел 13», — констатировал Аксенов.

В заключении он подчеркнул, что готов пересмотреть решение о взысканиях, если работы на объектах будут завершены до конца года, в ином случае пообещал еще более жесткие управленческие решения. А заказчикам пообещал чаще бывать на объектах.

Напомним, в Севастополе директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов уволен с должности в связи с переходом работать куратором по стройкам на курируемых городом областях Донбасса.

Ольга Сурикова