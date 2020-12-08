В Севастополе машина повисла на лестнице

Авто занялось самоуправством

Сегодня в центре Севастополя произошло курьезное ДТП: иномарка «попыталась» съехать с лестницы и зависла в воздухе. Предварительно, машина самостоятельно совершила попытку «побега».

Авария случилась на улице Торговой, вблизи Центрального рынка и школы № 44. Автомобиль Hyundai без номеров на несколько метров скатился по лестнице в сторону сквера и завис над ней в воздухе, пишет ForPost.

Издание пишет, что по его информации, в салоне автомобиля никого не было, предположительно, авто не было поставлено на ручник и под наклоном покатилось вниз.

Чтобы спасти автомобиль из ловушки, в которой он оказался, понадобился эвакуатор. На месте работали сотрудники ГАИ.

Фото: ForPost