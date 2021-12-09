Прокурор Севастополя предложил детям-сиротам выдавать сертификаты на покупку жилья

Заложенных в бюджете денег на эти цели не хватит

Сегодня, 9 декабря, во время принятия заксобранием Севастополя бюджета на 2022 год поступили замечания от и.о. прокурора Севастополя Максима Жука.

Он отметил, что в целом к главному финансовому документу города у его ведомства нет претензий, но есть пункты, которые требуют прокурорского вмешательства.

Одним из таких вопросов он назвал обеспечение жильем нуждающихся категорий граждан.

Жук акцентировал внимание, что на сегодня в Севастополе жильем не обеспечены 441 гражданин из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. И эта цифра, подчеркнул он, постоянно увеличивается, так как строительство и приобретение социального жилья идет медленными темпами.

В бюджете на 2022 года для решения этой проблем предусмотрено 172 миллиона рублей.

«Этих средство недостаточно для поэтапного решения проблемы. Прошу рассмотреть вопрос об увеличении финансирования по этому направлению», — обратился и.о. прокурора к депутатам.

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Также он предложил для увеличения эффективности решения вопроса ввести сертификаты для самостоятельного приобретения жилья детьми-сиротами. Законопроект с данной инициативой прокуратурой разработан и в ближайшее время будет внесен в Заксобрание.

Ольга Сурикова