Появился новый вид мошенничества с использованием QR-кода

Преступники представляются по телефону сотрудниками силовых или надзорных органов и заявляют о наличии якобы незадекларированных сумм. Жертву они запугивают конфискацией денег и присылают опасный QR-код для «отправки денег на специальный счет».

Пользователю в мессенджер приходит QR-код с эмблемой Федеральной налоговой службы (ФНС) или портала Гослуслуг. С использованием кода необходимо отправить деньги на якобы спецсчет и заплатить налог.

Будьте бдительны!

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Анна Левина