Депутаты предлагают создать специальные условия для жен мобилизованных военнослужащих

ЛДПР предлагает предоставить женам мобилизованных преимущественное право на трудоустройство в государственных учреждениях и защитить их от увольнения при сокращении штата.

Если этот законопроект будет принят, жены мобилизованных получат преимущество при устройстве на работу и защиту от увольнения в случае сокращения штата. Также они смогут пройти профессиональное обучение, сохраняя при этом свою среднюю зарплату.

Депутаты считают, что эта мера поможет улучшить жизнь семей, чьи мужья служат в армии.

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев уверен, что предоставление женам мобилизованных преимущественного права на трудоустройство в государственных учреждениях и защита от увольнения при сокращении штата могут существенно улучшить их финансовую стабильность и уверенность в будущем.

Поддержка таких семей не только проявляет заботу о них, но и способствует укреплению социального единства в обществе.

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Кристина Ветер