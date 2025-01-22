Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия проиндексируют  на 9,5%

В России обсуждаются планы по увеличению страховых и военных пенсий, а также социальных выплат и пособий. Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать эти выплаты на 9,5%, что соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год. Он подчеркивает важность справедливого подхода к пенсионерам, особенно к тем, кто служил в армии.

Путин считает, что такое увеличение поможет людям, которые зависят от этих выплат, справляться с растущими ценами и улучшать свое финансовое положение. Он призывает правительство оперативно принять необходимые меры, чтобы обеспечить эту индексацию и помочь людям в трудной экономической ситуации.

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Кристина Ветер