В Севастополе попрощались с участниками СВО

Сегодня проводили в последний путь гвардии ефрейтора Валентина Леознова и гвардии старшего сержанта Руслана Пикульского.

Валентин Леознов родился в Никополе, получил образование экономиста и работал в торговле. В 2022 году его призвали на службу, и он проявил мужество в бою на Херсонском направлении, где геройски погиб.

Руслан Пикульский родился в Херсонской области, затем переехал в Тюменскую область. Он окончил техникум и служил командиром боевой машины. После работы в нефтяной отрасли вернулся в Севастополь, где заключил контракт с Минобороны в 2024 году. Руслан также проявил отвагу и погиб в бою на Донецком направлении.