Жительница Евпатории отдала виртуальному возлюбленному 2,6 миллионов рублей

Женщина стала жертвой виртуального романтического мошенничества. Она познакомилась с мужчиной через одну из социальных сетей. Между ними завязались романтические отношения. На пике конфетно-букетного периода виртуальных отношений, воздыхатель попросил у нее крупную сумму денег, объяснив это внезапными финансовыми трудностями.

Женщина перевела своему новому знакомому 2,6 миллионов рублей. Очевидно, что после получения денег мужчина перестал выходить на контакт.

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Анна Левина