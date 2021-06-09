В Севастополе от коронавируса умер один человек за сутки

Выписаны 12 человек

В Севастополе по состоянию на 9 июня зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

12 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 71 года.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 15 161 человек. В настоящий момент выздоровели 13 840 человек, 697 умерли.

Под наблюдением находится 310 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.