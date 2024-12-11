Депутаты ЛДПР в Севастополе поднимали тему запрета вейпов еще в 2020 году

В настоящее время остро встал вопрос о запрете вейпов. Ряд депутатов поддерживают данное предложение на законодательном и федеральном уровне. Полностью запретить вейпы предлагает ЛДПР.

Однако еще в 2020 году фракция ЛДПР внесила законопроект в Законодательное собрание Севастополя, который предполагал полный запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака.

Тогда вице-спикер Илья Журавлев подчеркивал важность данного законопроекта на фоне случаев отравлений, связанных с использованием снюсов и вейпов в школах.

Он также отмечал, что подобные запреты уже действуют в других регионах России, но у Законодательного Собрания Севастополя нет полномочий для полного запрета на уровне города. Вместе с этим вносился законопроект о введении административных штрафов за продажу этих товаров несовершеннолетним, с указанием размер штрафов для физлиц, должностных лиц и юридических лиц.

Тогда закон приняли, но когда в Госдуме был принят закон о запрете вейпов для несовершеннолетних, региональный закон утратил силу.

Как отметил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев, Севастополь поддерживает инициативу ЛДПР полностью запретить продажу вейпов для всех категорий граждан. Это, действительно, губит здоровье. Под маской «вкусной», казалось бы, безобидной трубочки с дымом скрывается реальная угроза для человеческого организма.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер