На границе с Финляндией поставили мобильный военкомат и вручают повестки

Районная администрация сообщила, что работа таких пунктов организована в рамках закона. В них вручают повестки и предлагают стать добровольцами, записавшись в областном военкомате.

«Сделал фото в 7:10 утра на «Торфяновке». Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати», — рассказал житель Санкт-Петербурга, сфотографировавший мобильный военкомат на русско-финской границе 28 сентября.

Также власти региона анонсируют, что пункт мобилизации в ближайшие дни будут развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области, где образовалась многокилометровая пробка.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности и сообщил о вручении повесток на границе.