Следком и прокуратура Севастополя проводят проверку причин нерасселения людей из аварийного дома на улице Хрулева

Следователи Севастополя проводят проверку по сообщению из соцсетей о нерасселении граждан из аварийного жилья по улице Хрулева.

В Нахимовском районе организована процессуальная проверка о непринятии мер к расселению граждан из аварийного дома. Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц халатности.

Следком уточняет, что, по рассказам жителей аварийного дома по улице Хрулева, строение было признано аварийным еще в 2020 году, однако по сей день здесь в восьми квартирах проживают семьи.

В свою очередь, проверка организована и прокуратурой города. Ведомством отмечается, что в 2022 году принимался комплекс мер реагирования, направленных на переселение граждан, проживающих в этом доме.

В настоящее время расселение дома № 7 по ул. Хрулева предусмотрено Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 28.09.2022 № 475-ПП. Срок окончания исполнения программы установлен на 31 декабря 2026 года.

Нахимовским судом удовлетворены исковые заявления о признании права проживания в данном доме двух семьей из трех и четырех человек, которые не имели необходимых правоустанавливающих документов. Решения суда позволят им получить жилые помещения взамен аварийных.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, контролируется ход процессуальной проверки, которая начата по опубликованной информации следственными органами. Прокуратурой будет дана оценка законности принятого по ее результатам решения.

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Ольга Сурикова