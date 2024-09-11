Департамент транспорта сообщает о случае незаконного сбора средств за парковку

Как оплатить платную парковку в городе?

— через паркомат;

— мобильное приложение ruparking;

— в личном кабинете на сайте sevparking.ru;

— отправить СМС на номер 7878;

— через платежные терминалы Payberry.

Дептранс напоминает, что ни в Балаклаве, ни в центре города не работают сотрудники, которые берут наличные деньги за парковку.

Соблюдение правил пользования платной парковкой осуществляется оператором парковок с помощью специальных машин, которые оборудованы комплексами фото- и видеосъемки.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина