Департамент транспорта сообщает о случае незаконного сбора средств за парковку

Как оплатить платную парковку в городе?
— через паркомат;
— мобильное приложение ruparking;
— в личном кабинете на сайте sevparking.ru;
— отправить СМС на номер 7878;
— через платежные терминалы Payberry.
Дептранс напоминает, что ни в Балаклаве, ни в центре города не работают сотрудники, которые берут наличные деньги за парковку.
Соблюдение правил пользования платной парковкой осуществляется оператором парковок с помощью специальных машин, которые оборудованы комплексами фото- и видеосъемки.
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Анна Левина