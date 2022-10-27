Москва восстановила 5 миллиардов финансирования для Севастополя

Сегодня, 27 октября, на заседании правительства Севастополя стало известно, что из бюджета Москвы на 2023 год Севастополю будет передано 5 миллиардов рублей.

Как сообщил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников, это средства, которые Севастополь недополучил в этом году по программе сотрудничества с Москвой.

«В начале 2022 года у Севастополя в соответствии с программой сотрудничества были уменьшены объемы (ред. – финансирования) на 2022 год и остатки 2021 года. Сейчас была утверждена программа сотрудничества с учетом 2023 года и нам возвращают бюджетные средства в размере – 5 миллиардов 295 миллионов»,- сообщил Плотников.

По его словам, эти средства распределяются по структурным подразделениям правительства Севастополя, которые должны заключить соответствующие контракты.

Напомним, 24 ноября 2018 года между правительством Севастополя и Москвы подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2019-2021 годах столица планировала вложить в инфраструктуру нашего региона 22 млрд рублей. Первый транш в размере 3,1 млрд рублей Севастополь получил в начале декабря 2018 года.

Однако, как позже сообщал департамент финансов правительства Севастополя уже в 2021 году Севастополь получил более 19 миллиардов рублей на проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и оснащению объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства.

Также в правительстве Севастополя сообщали, что в 2022 году наш город получит от мэрии Москвы 5,2 млрд рублей. Данные средства планировалось направить на капитальный ремонт учреждений, на модернизацию сетей наружного освещения города и на капитальный ремонт и благоустройство парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя.