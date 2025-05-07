В Севастополе бесплатно чипируют домашних животных

Государственная ветеринарная служба Севастополя предлагает владельцам домашних животных — собак и кошек — бесплатную процедуру чипирования. Этот процесс помогает повысить уровень ответственности владельцев, защитить права животных и предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

Процедура чипирования является быстрой и безболезненной. Под кожу животного в область холки вводится микрочип размером с рисовое зерно. Чип не вызывает аллергии, не излучает радиоволн и является абсолютно безопасным для здоровья питомца.

После чипирования владельцу животного необходимо заполнить анкету с личными данными и информацией о питомце. Эти данные и уникальный номер чипа заносятся в федеральную базу данных. Также выдается документ о чипировании, и ставится отметка в ветеринарный паспорт животного.

Бесплатное чипирование проводится в двух ветеринарных клиниках Севастополя:





— ул. Могилевская, 16 — ежедневно с 8:00 до 20:00



— ул. Бутырская, 9 — с понедельника по субботу с 8:30 до 18:30, в воскресенье — с 8:30 до 14:00

Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону: +7 (978) 300-95-65.

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Дмитрий Островский

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