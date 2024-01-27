В Севастополе отмечают День воинской славы России

В основе праздника лежит дата снятия блокады с осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня.

Сегодня представители власти и ветераны возложили цветы к вечному огню у Мемориала Героической обороны Севастополя.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К её началу в городе имелись лишь недостаточные по объёму запасы продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находящееся в пределах досягаемости артиллерии осаждающих.

Пропускная способность этой транспортной артерии была несоизмерима с теми потребностями, которые испытывали люди, оставшиеся в кольце. Начавшийся в городе голод, усугублённый проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. За это время, по разным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Более 1,5 миллионов человек награждены медалями «За оборону Ленинграда».