Cуд признал недействительными ставки аренды земельных участков в Севастополе

Третий апелляционный суд оставил без изменений решение Севастопольского городского суда о признании недействующим постановление правительства Севастополя от 2019 года об утверждении порядка расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Севастополя и предоставляемых без торгов. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Севастополя.

Исходя из решения суда, можно предположить, что соответствующие ставки будут пересмотрены и городу придется вернуть предпринимателям значительный суммы, которые городские власти взимали в счет аренды.

Речь идет о постановлении правительства Севастополя от 8 апреля 2019 года № 219-ПП. Иск к городу об признании данного документа недействительным подавала компания ООО «Оптимус Холдингс», которая арендует участок земли и здание в Инкермане, где располагается заправка «Атан».

Из документов суда становится ясно, что компанию не устраивало, что для собственников участков, на которых стоят автозаправочные станции, введена повышенная ставка аренды — 12%. Для предприятий придорожного сервиса, например, она составляет 6 %.

Стоит отметить, что прокуратура города также стала на сторону компании-собственника заправки, сославшись на противоречия постановления правительства Севастополя правовым актам с более высокой юридической силой. Также надзорное ведомство считает, что повышенные ставки нарушают принцип экономической обоснованности.

Решение о недействительности постановлении правительства Севастополя от 8 апреля 2019 года № 219-ПП было принято Севастопольским городским судом еще в июне 2023 года, а Третий апелляционный суд поддержал его в октябре того же года.

Какой убыток понесет городская казна пока не понятно, но то что он будет заметным можно сказать точно.

Напомним, в декабре прошлого года заксобрание Севастополя во втором чтении утвердило бюджет города на 2024-2026 годы. Расходная часть казны города в 2024 году планируется на уровне 64 млрд рублей, а доходная – 60 млрд рублей. Собственные доходы города составляют 26, 5 млрд рублей, что составляет 43 % от общей суммы доходов. Таким образом севастопольский бюджет больше, чем наполовину дотационный.

Дмитрий Островский