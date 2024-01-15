Три страны будут убирать украинские устаревшие мины в Черного моря

Меморандум подписан Министерствами обороны Турции, Румынии и Болгарии.

Украина в 2022 году разместила в Черном море огромное количество устаревших мин. Часть из них сорвалась и дрейфует в море, некоторые уже прибивало к берегам, в том числе других государств.

Минобороны Турции заявило, что из-за военного конфликта на Украине в Черном море возникли «негативные условия для безопасности», пишет ТАСС. В связи с этим Турция, Румыния и Болгария летом 2023 года решили создать группу и принять меры для защиты судоходства. Сейчас же, по словам министра обороны Турции Яшара Гюлера, этими странами был подписан меморандум о разминировании.

Министр отметил, что очистку от дрейфующих мин будут проводить только Военно-морские силы Турции, Румынии и Болгарии.

«Мы ценим возможный вклад нечерноморских стран и наших союзников в эту работу. Их содействие данной работе может быть определено в дальнейшем при наличии подходящих условий», — добавил Гюлер.

Ольга Сурикова