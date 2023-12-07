Моряки Черноморского флота тренировали отражение атак беспилотников

Задачи выполнили в условиях дня и ночи, экипажи боевых кораблей справились успешно. По легенде, воздушную цель обнаружили над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал, передает «Легендарный канал».
Применили зенитный ракетный комплекс «Оса»
Тренировались и противодействовать безэкипажным катерам. Их условно уничтожили огнём артиллерии и реактивной бомбомётной установки
Задействованные на учениях экипажи отряда боевых кораблей продолжили патрулирование акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства для защиты от угроз со стороны Украины.