Задержаны агенты ГУР Украины и СБУ, планировавшие теракты в Севастополе

Преступники, завербованные в Запорожской области, получили задание устроить диверсии против военнослужащих Черноморского флота, а также на военных, транспортных и энергетических объектах.

Они получали компоненты для бомб по почте, автобусными перевозками и через тайники. При обысках у них были найдены более 5,5 кг взрывчатки британского производства и готовые самодельные взрывные устройства (СВУ).

Возбуждены уголовные дела о теракте и государственной измене.

Один из задержанных агентов рассказал, что его задачей было фотографировать российские корабли, оснащенные ракетами «Калибр». Он отправил свои фотографии куратору около 10-12 раз и получил за это четыре перевода по 20-26 тысяч рублей.

Другой агент должен был установить камеры на дорогах Крыма для слежения за перемещением войск. Задача была также достать взрывчатку из схрона, где хранилось 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост.