Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» предстанет перед судом 

Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» предстанет перед судом.

В 2017 году Верховным Судом РФ организация «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России организация) и ее подразделения были ликвидированы.

Однако с марта 2020 года по июль 2023 года житель Джанкоя, являясь организатором местной ячейки «Сиваш», продолжил ее активную деятельность, проводил собрания по по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации.

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Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. В доме прошли обыски.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома.

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Ольга Сурикова