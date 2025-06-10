Четверо севастопольцев обогатили мошенников на более чем 10 млн рублей 

В Севастополе трое мужчин и одна женщина перечислили мошенникам более 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Наиболее крупную сумму потерял 73-летний пенсионер, который решил, что в своём почтенном возрасте по-крупному инвестировать в криптовалюту. Когда были «вложены» все 6 миллионов рублей накоплений, аферисты перестали выходить на связь.

Сразу два севастопольца 27 и 48 лет попались на удочку мошенников, когда решили приобрести люксовые немецкие кроссоверы по очень привлекательной цене. Мужчины перечислили на счета более 1,4 миллиона и более 1,8 миллиона рублей соответственно, которые они больше не увидели.

Последней потерпевшей за выходные стала 64-летняя пенсионерка, которой позвонил «сотрудник ФСБ» и убедил перечислить почти 1,4 миллиона рублей на продиктованные ей счета.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai