В парке Победы деревянные перголы меняют на железные

В парке Победы скоро исчезнут деревянные пеньки, оставшиеся от срезанных пергол

В парке Победы начали устанавливать вместо спиленных деревянных опор пергол железные. Работы проводит ГБУ «Парки и скверы».

По цвету конструкции напоминают своих предшественников, только вот в жару лучше к ним не прикасаться. Ставка при этом сделана на прочность и долговечность.

В рамках первого этапа работ будет установлено 72 несущие опоры, сообщили в правительстве.

Завершить замену опор всех пергол парка планируется в течение месяца.

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Ольга Сурикова

