Чернореченское водохранилище стало рекордсменом по наполняемости водохранилищ в Крыму

Как сохранить ценный ресурс

Сильные дожди, выпавшие на этой неделе в Крыму, пополнили водные запасы полуострова. Притоки водохранилищ превысили объем забора воды. Об этом рассказали доктор технических наук, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Объемы равны средним многолетним и втрое больше, чем в прошлом году, когда мы переживали водный кризис», — подчеркнули они. При этом они отметили неравномерность выпадения осадков и заполнения водохранилищ.

«Рекордсмен — Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь. Там выпало 1,2 млн. кубометров. На втором месте Счастливенское и Загорское, питающие Ялту. Дальше водохранилища, которые питают Симферополь — Симферопольское, Партизанское, Аянское. А вот на востоке Крыма, к сожалению некоторые водохранилища за этот период не получили притоки. Но вода с запада на восток еще придет», — рассказал Николенко.

Объем притоков сейчас превысил годовой запас засушливого 2020 года.

«Мы всегда говорим о существовании семилетних циклов. Засухи и водообильные годы приходят примерно раз в семь лет. Это происходит плавно. И если мы говорим, что у нас нижняя точка была в прошлом году, то можно говорить, что следующая будет в 2027 году. Соответственно, водообильный год, к которому мы идем, — 2024-й», — считают эксперты, добавив, что, если прирост продолжится в 2024 году придется сбрасывать «лишнюю» воду по руслу Салгира.

Такие спуски, по их словам, как раз и происходят каждые семь лет. Для того, чтобы не терять драгоценный ресурс, специалисты предложили воспользоваться опытом Израиля и соединить между собой, и распределять воду из профицитных водохранилищ в дефицитные.

Напомним, во время летних ливней в Чернореченское водохранилище поступило около двух миллионов кубометров воды.

Ольга Сурикова