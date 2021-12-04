Благодаря личному контролю Бастрыкина севастопольским дворникам выплатили зарплату

После публикации «Севкора», посвященной проблеме невыплаты заработной платы 77 дворникам из УК «Мир», подрядной организации УК «Центр», этим вопросом заинтересовался лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Об этом «Севкору» рассказала дворник Наталья Высочанская, которая ранее уже обращалась в наше издание.

«На следующий день после вашей статьи мне позвонил следователь, потом ко мне приехал дознаватель, я рассказала ему всю нашу историю, что и как. Все в подробностях. В течение месяца со дня моего общения с дознавателем Следком проводил расследование, затребовал документы у УК «Мир». И также в течение месяца с нами рассчитались», — рассказала Высочанская.

Проблему дворников, которым находящаяся на грани банкротства УК «Мир» вот уже три месяца не платила зарплату, решили следующим образом: УК «Центр» взяла их на работу в штат, заключив договор цессии. Таким образом, УК «Центр» непросто приняла их на работу, но и перечислила УК «Мир» средства для погашения задолженности по заработной плате.

В итоге на сегодняшний день УК «Мир» полностью погасила задолженность по заработной плате.

Сами дворники уверены, что ситуация разрешилась благополучно лишь благодаря личному вмешательству главы Следственного комитета РФ Бастрыкина.

«Мы все искренне благодарны Александру Ивановичу Бастрыкину, а также всему Следственному комитету по Крыму и Севастополю. Без вашего участия и личного внимания наша ситуация так и не разрешилась бы. Ведь обратиться в Следком – это была уже крайняя мера, до этого мы уже обращались и к чиновникам, и в прокуратуру, и даже у людей на руках были решения суда, но денег так и не было!» — говорит Высочанская.

Также дворники выразили искреннею признательность вице-спикеру заксобрания Илье Журавлеву, который также принял активное участие в решении этой проблемы.

«Мы благодарны всем СМИ, которые откликнулись и осветили нашу проблему. И, конечно, вашему изданию, ведь, именно после статьи «Севкора», на нашу проблему обратили внимание в Следкоме», — говорит Высочанская.

Как мы писали ранее, подрядная организация УК «Центр» частная компания «Мир», начиная с августа текущего года задерживала заработную плату своим сотрудникам. Ситуация усугублялась тем фактом, что сама компания «Мир» находится на грани банкротства, а дворников начали переоформлять в штат УК «Центр», таким образом, люди опасались так и не увидеть свою зарплату за три месяца.

Дарья Тимофеева

Фото: sledcom.ru