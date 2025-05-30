Россельхознадзор выявил нарушения на ярмарках в Крыму и Севастополе

Город Крым
30-05-2025
С 12 по 23 мая специалисты Россельхознадзора провели 13 проверок на ярмарках в Красноперекопске, Евпатории, Феодосии, Саках, Алуште, Судаке и Севастополе.

 

В ходе рейдов были обнаружены многочисленные нарушения при хранении и продаже животноводческой продукции.

У индивидуальных предпринимателей отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на мясные, молочные, рыбные изделия, консервы, колбасы, яйца и мёд.

 

В Севастополе торговали переработанной рыбой без разрешительных документов.

Предпринимателям вынесли предостережения. Информация о нарушениях направлена организаторам ярмарок и местным властям для принятия мер.