Часть Севастополя завтра останется без света

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача по целому ряду адресов в Севастополе, сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.

В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа электроэнергию отключат в СНТ «Рыбак-6», 42, 91, ул. Каменная, 266; пер. 2-й Извилистый, 8; СНТ «Металлист», 713, ул. Некрасова, 28, 174, 214, 39, 191, СНТ «Медик-88», 314, 196, 228, 870, 282, 322, 138, 216, 136, 4, 252, 6, 210, 320, 110, 296, 900, 266, 330, 205, 217, 93, 153, 401, 17, 311, 295, 311, 133, 163, 1109, 585, 65, 117, 195, 247, 47, 320, 107, 209, 75, 103, 79, 167, 23, 105, 253, 223, 266, 121, 929, 45, 41.

В этот же промежуток времени света не будет в СНТ «Таврия», 348, 104, 130, 1110, 34, 294, 312, 296, 340, 344-346, 244, 268, 306, 984, 200, 230, 202, 24-А, 24, 316, 178, 10, 20, 100, 242, 41-43, 157, 165, 113, 1111, 589, 119, 347, 149, 303, 295, 317, 307, 345, 585, 299, 195, 275, 217, 315, 243, 1125, 215.

В городе Инкерман придется посидеть без света жителям СНТ «Медик-2А», 6-12(чет), 18-22(чет), 26, 30-32(чет), 77-33, 1, 5, 11-13(нечет), 17, 21-23(нечет), 27-31(нечет); СНТ «Топливник», 14, 18, 32-34(чет), 144-146(чет), 79/27, 3-5(нечет), 11-13(нечет), 29, 33, 145-147(нечет), 28, 44, 60, 72, 75, 78, 79/59, 69, 77, 97; СНТ «Ветеран», 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27, 53; СНТ «Лесная Поляна», 1, ул. Ростовская, 26-28(чет), 40-58(чет), 17-33(нечет); ул. Таганрогская, 20-26(чет), 33-47(нечет). ул. Каламитская, 37, 47-49(нечет).

В поселке Любимовка бытовые трудности ожидают жителей ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39; ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47; ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1; ул. Федоровская, 442, 680, 439, 445, 659; проезд Федоровский, 402, ул. Батарейная, 56, 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 66, 64-А, 60, 8-Б, 62, 52, 54-А, 58-А, 58, 44, 46-А, 18/7, 18/9, 18/8, 32, 18/2-Ж, 58, 18/2, 54, 72, 1968, 1965; ул. Софьи Перовской, 122-124(чет), 136-А, 144-А, 132-А, 130, 146-А, 138-А, 130-А, 128, 96, 132, 134-А, 142-А, 140-А, 100,125-135(нечет), 139, 2311, ЗАО имени Софьи Перовской, 154, 216, 102 -104(чет), 116-118 (чет), 166, 134-138(чет), 110, 284, 290, 178, 314, 170, 210, 34, 174, 2080, 2078, 384, 38, 188, 536, 184, 542, 294, 748, 307, 111, 275, 53, 253, 137, 161, 169, 95, 141, 233, 136, 123, 131, 243, 121, 255, 2079, 1123, 109, 937, 1294, 479, 189, 938, 215, 7, 211, 1171, 172, 186, 244, 882, 1178, 1494, 179, 381, 715, 747, 877, 1981, 168, 1824, 1952, 1948, 2095, 1988,1722, 2298, 2056, 2234, 1947, 1944, 2298, 2098, 2952, 1987, 2235, 171, 2095, 1988, 1949, 167, 167/74, 1961, 1990, 2057, 1989, 2199, 2219, 2214, 274-276(чет), 280, 513, 273-275(нечет), 279, 515-517(нечет).

Не будет электроэнергии и на ул. Челюскинцев,138/45, 138/51, 138/43, 199, ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167; ул. Летчика Мордина, 4-10(чет); ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31; ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213; проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949;ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет); СНТ «Усть-Бельбек», 300.

С 10:30 до 14:00 ожидается отключение электроэнергии на ул. Токарева, 6-А, 2-Б, 9.

С 08:30 до 17:00 не будет света на ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11(нечет); ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет), 32-40(чет), 53-97(нечет); ул. Пластунская, 66/1, 48-80(чет), 96, 35-65(нечет), 100-А, 98, 104; ул. Стрелковая, 2-22(чет), 1-23(нечет).

С 09:00 до 17:00 не будет света в селе Фронтовое, в частности, на ул. Краснореченская, 22-А.

Плановые ремонтные работы будут проводиться с 11:00 до 18:00 в селах Терновка и Родное.

Так с 08:00 до 17:00 не будет света на ул. Сапунгорская 2,28, 3-б/4,3-г/4,5-б,5/1-б,7-а,7-17(нечет),23,25/110,25/308, 25/31,25/63,25/173; СТ «Полет» уч.12, ТСН «Ялтинское кольцо» («Икар»); ТСН СНТ «Рубин», СТ «Икар» кад.434; туп. Изумрудный 151; а также шоссе Ялтинское – ТСН СТ «Виктория-Балаклава», СНТ «Икар-1» 10,22-26(чет),34,52,66- 68(чет),76-78(чет), 82,86,90-92(чет), 110,114,120,134,148, 154-160(чет),170-172(чет), 206,212,218-220(чет), 224,242,250,260-264(чет), 282,312, кад.496, кад.596, кад.590, кад.

636, 245-а,261-а, 1, 19, 25/63, 25/106, 27,41,89,31,37,47-49(нечет),65, 71,75, 79,83,91,105,125,129,135, 141-143(нечет), 147,151,159-163(нечет), 181,203,229, 225-227(нечет), 215, 223,229, 241,245,263, 269,277-279(нечет), 283,293,309-311(нечет), кад.597,1141; СТ «Полет» 4-6(чет), 3-5(нечет); ТСН «Ялтинское шоссе» уч.259; ТСН «Ялтинское Кольцо» д.259.

С 08:00 до 16:00 не будет света на ул. Песочная 15 и ул. Портовая 13-15(нечет).

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