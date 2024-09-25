4 тысячи крымских предпринимателей открыли счета в Сбере дистанционно

С начала года предприниматели в Крыму и Севастополе открыли более 10 тысяч счетов в Сбере. При этом, около 4 тысяч владельцев ИП и ООО получили услугу дистанционно: менеджер банка приезжает в удобную для клиента локацию и оформляет необходимые документы вне офиса.

«Весной 2023 года мы начали открывать расчётные счета для бизнеса с выездом менеджера. Этот формат работы помог максимально оперативно организовать работу с предпринимателями на полуострове и выстроить человекоцентричный клиентский сервис. И сегодня он пользуется популярностью. За 8 месяцев 2024 года почти 40% предпринимателей открыли счета вне офиса банка. Также у нас есть возможность онлайн-резервирования расчётного счета. Это позволяет владельцу бизнеса сразу начать проводить транзакции. Затем для оформления необходимых документов назначается встреча с менеджером банка и открывается зарезервированный счёт. С начала года таким форматом воспользовались уже почти 500 предпринимателей», — отметил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

В 2024 году чаще всего дистанционное открытие расчётного счета выбирают предприниматели в сфере розничной торговли (23,5%), на втором месте представители сферы услуг (17,8%), замыкают тройку лидеров представители строительной отрасли (6,2%).

Всего в Республике Крым и городе Севастополе владельцы ИП и ООО в сегменте малого бизнеса открыли свыше 20 тысяч счетов в Сбере. При этом, самому молодому предпринимателю всего 17 лет, самому старшему – 77 лет.

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