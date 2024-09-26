В Севастополе сегодня часть потребителей останется без газа

Сегодня, 26 сентября, с 7 утра до 20 часов вечера в связи с проведением ремонтных работ на ГРС-1 будет отключено газоснабжение объектов промышленности и возможно отключение газа в жилых домах.

Из-за пониженного давления отключения возможны в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском районах. А также в городской части Нахимовского района.

Планируется отключение потребителей природного газа, проживающих в многоквартирных домах по адресам:

– ул. Т. Шевченко 49 (все корпуса);

– ул. А. Маринеско 1-А (все корпуса);

– Камышовое шоссе 37-Б(все корпуса);

– ул. Комбрига Потапова;

– ул. Романтиков;

– ул. Марсовая;

– ул. Липранди;

– ул. Делегарда;

– ул. Славянская;

– ул. Океанская;

– ул. Олимпийская;

– ул. Генуэзская;

– ул. Штилевая;

– ул. Митридатская;

– ул. Ольгинская;

– ул. Аллея Астапова;

– ул. Рыбальченко;

– ул. Босфорская;

– ул. Киммерийская;

– ул. Сиреневая;

– ул. Византийская;

– ул. Сарматская;

– ул. Греческая;

– ул. Скифская;

– ул. Георгиевская;

– ул. Сосновая;

– пр. Лавандовый;

– пр. Вербеновый;

– пр. Святославский;

– пр. Розовый;

– пр. Страбонов;

– пр. Сиреневый;

– пер. Хризантем;

– пер. Херсонесский;

– пер. Зеленый;

– Парижский бульвар;

– Гераклейский бульвар;

– Фиолентовское шоссе с д. 1 по д. 21 (нечетная сторона).

Работы по возобновлению газоснабжения в многоквартирных домах будут поэтапно проводиться 27 сентября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города