Произошел взрыв на подстанции около ДнепроГЭС в Запорожье

Сегодня, 31 октября, в Украине с утра объявлена воздушная тревога. По сообщениям СМИ, произошел взрыв на подстанции около ДнепроГЭС. Также дым поднимается над Кременчугской ГЭС, сообщается об ударе по Новоднестровской ГЭС.
СМИ пишут о взрывах в Киеве, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Мэр Киева Кличко признал, что 80% столицы Украины без водоснабжения после утренних ударов по области, «значительная часть Киева» без света.
В Винницкой области сбитая ракета упала на гражданские объекты.
Есть информация о новых взрывах в Житомирской и Ровненской областях.
Также сообщается об ударах по объекту критической инфраструктуры Черкасской области.
Ольга Сурикова