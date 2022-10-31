Произошел взрыв на подстанции около ДнепроГЭС в Запорожье

Сегодня, 31 октября, в Украине с утра объявлена воздушная тревога. По сообщениям СМИ, произошел взрыв на подстанции около ДнепроГЭС. Также дым поднимается над Кременчугской ГЭС, сообщается об ударе по Новоднестровской ГЭС.

СМИ пишут о взрывах в Киеве, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Мэр Киева Кличко признал, что 80% столицы Украины без водоснабжения после утренних ударов по области, «значительная часть Киева» без света.

В Винницкой области сбитая ракета упала на гражданские объекты.

Есть информация о новых взрывах в Житомирской и Ровненской областях.

Также сообщается об ударах по объекту критической инфраструктуры Черкасской области.

Ольга Сурикова