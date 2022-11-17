Бюджет Севастополя за 9 месяцев освоен на 58,6 %

Правительство Севастополя утвердило отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2022 года.

Как сообщил руководитель депфина Алексей Плотников, расходная часть бюджета Севастополя освоена на 58, 6 %. Доходы за 9 месяцев составили 45,4 млрд рублей, из которых 17, 1 млрд рублей – собственные, остальные средства пришли из бюджетов страны и столицы. Расходы составили 43,9 млрд рублей.

Основным источником собственных доходов до сих пор остается налог на доходы физических лиц — это 45% от полученной прибыли в казну города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что уровень доходов в 2022 году вырос несмотря на экономические проблемы.

«Тем не менее, налог на прибыль стабильно у нас растет. Плюс 40%, несмотря на все экономические, сегодня, затруднения»,- отметил Развожаев.

Освоение средств, выделенных Севастополю в рамках госпрограммы заменившей ФЦП, составило 60 % — это 15, 5 млрд рублей.

Из резервного фонда, который составляет 957 млн рублей, на 1 октября было выделено 928 млн рублей. Тем не менее, освоены эти средства лишь на 33 %.

Напомним, в прошлом году за 9 месяцев бюджет города был освоен на половину.