Жителям Херсона выдали 300 жилищных сертификатов в Крыму

Жителям Херсона и части Херсонской области выдано порядка 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья на территории Республики Крым. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.

Таким образом он прокомментировал изменения в постановление Совета министров Республики Крым «О предоставлении единовременной выплаты и жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, вынужденно покинувшим город Херсон и правобережную часть Херсонской области».

«Постановлением Совета министров Республики Крым были исключены требования предоставления паспортов граждан Российской Федерации. На сегодняшний день граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства Российской Федерации», — отметил Тарасов.

Он добавил, что жители Херсона могут приобрести жилое помещение по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83,4 тыс рублей.

Напомним, в Крыму с 22 октября во всех центрах «Мои Документы» начался прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Ольга Сурикова