В Севастополе возле ДКР может появиться магазин или ресторан

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства Севастополя был рассмотрен вопрос об использовании земель между проспектом Героев Сталинграда и улицей Павла Корчагина, в районе Дворца Культуры Рыбаков.

Было решено изменить назначение земель, площадью 328 кв.м, возле ДКР, что позволит вместо гаражного кооператива построить объект торговли. Здесь выделены 9 земельных участков под гаражи. На данный момент они все находятся в собственности одного человека.

«В целях улучшения городской застройки принято проектное решение по формировании на месте земельного участка для размещения гаражей земельного участка с видом разрешенного использования общественное питание, магазины», — сообщил главный архитектор города Максим Жукалов.

При этом он уточнил, что вряд ли кто-то хотел строить гаражи напротив Дворца культуры.

«Один человек сформировал свои участки под 9 гаражей, а теперь хочет магазин там построить или ресторан. Но это лучше, чем гаражи», — заключил губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова