Бюджет Севастополя прошел первое чтение

От депутатов поступило 270 вопросов

Проект закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» был принят сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания. Документ утвердили в первом чтении. «За» проголосовало большинство депутатов, передает пресс-служба парламента.

Докладчиками по данному законопроекту директор Департамента финансов Владимир Штоп отметил, что показатели бюджета на 2021-2023 года составлен с учетом снижения экономических показателей по причине ковидных ограничений.

Он подчеркнул, что приоритетом при формировании документа стало обеспечение социальных платежей. Он остается социально-ориентированным.

Далее им были озвучены следующие цифры:

Общие параметры доходной части бюджета Севастополя на 2021 год составляют 51 196,9 млн руб., на 2022 год — 51 640,5 млн руб., на 2023 год — 88 474,1 млн руб.

Общий объем расходов бюджета города Севастополя на 2021 год запланирован в сумме 53 322,8 млн руб., на 2022 год — 55 501,6 млн руб. и на 2023 год — 92 167,5 млн руб.

На реализацию мероприятий региональных проектов в рамках федеральных запланированы расходы на 2021 год в объеме 2 753,2 млн руб., на 2022 год — 3 619,2 млн руб., на 2023 год — 2 947,7 млн руб.

На финансовое обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения) в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено 30 017,6 млн руб. На плановый период 2022 и 2023 годов на эти отрасли предусмотрено 31 280,7 млн руб. (56,4 % в общем объеме расходов) и 26 009,8 млн руб. (28,2 % в общем объем расходов) соответственно.

Председатель комиссии по бюджету Сергей Лисейцев рассказал, что проект закона прошел публичные слушания, обсуждение в профильных комиссиях. От депутатов поступило 270 вопросов.

«Особую озабоченность вызвали такие вопросы, как приведение расходов на региональные проекты в соответствие объемам межбюджетных трансфертов, уменьшение уровня бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение государственных программ Севастополя, решение вопросов обеспеченности лекарственными препаратами первой необходимости, создание аптечного склада, проведение ревизии закупленного медицинского оборудования, укомплектованность штатными единицами больниц и поликлиник города, необходимости скорейшей разработки Департаментом сельского хозяйства программы развития сельскохозяйственных территорий, реализации закона о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно и многие другие.

В ходе обсуждения было достигнуто понимание с Правительством Севастополя о необходимости внесения изменений и дополнений закона между первым и вторым чтением», — рассказал Сергей Лисейцев.

В свою очередь, заместитель председателя севастопольского парламента Татьяна Лобач отметила, что в этом подготовка бюджета прошла на высоком уровне: «На пленарном заседании мы приняли основные параметры бюджета города и установили срок внесения поправок. Думаю, что предложения, которые были озвучены депутатами, Правительство учтёт теми или иными поправками».

После принятия закона дан семидневный срок для внесения поправок.

Напомним, за полчаса до начала заседания спикер Законодательного собрания Владимир Немцев узнал о своем положительном тесте на коронавирус.