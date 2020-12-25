В Севастополе управляющей компанией городских общежитий займутся правоохранительные органы

Развожаев: там хозяйственный беспредел

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев передал в правоохранительные органы материалы проверок хозяйственной деятельности управляющей компании городских общежитий.

Накануне ГБУ «Госжилфонд» проверило контрольное управление правительства Севастополя и передало документы с результатами главе города.

«Там хозяйственный беспредел – по-другому назвать нельзя. Что там творилось с расходами и задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями! По результатам проверки надо будет материалы направить в правоохранительные органы. Если сейчас директор другой, то это, видимо, к предыдущему менеджменту относилось», – заявил он в ходе заседания правительства, передает «Новый Севастополь».

Развожаев поручил разобраться и с хозяйственной деятельностью управляющей компании, и с жилым фондом общежитий.

«Это вообще-то маневренный фонд под программы, связанные с переселением и так далее», – сказал он.

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Сейчас, по словам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, счета «Госжилфонда» арестованы, а из штата остались 15 человек, большинство из которых – технический персонал.

Напомним, ранее предприятие попало в список злостных неплательщиков за электроэнергию.