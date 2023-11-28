В Крыму в 10 городах объявлена ЧС

В Крыму к утру 28 ноября принято решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Введен режим «Угроза ЧС» на территории 3 городских округов: Алушта и Судак и Первомайского района. Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба.

На утро сегодняшнего дня остаются без электроэнергии 93 тысячи человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных. В 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью.