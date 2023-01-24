Севастополь на прибыль от новогодних ярмарок приобрел три тонны продуктов для участников СВО

Все доходы, полученные бюджетом города от новогодней ярмарки на площади Нахимова и «елочных базаров», пошли на закупку продуктов питания для участников СВО.

«Были сформированы грузы, на фронт отправилось порядка трех тонн продуктов. Это 300 килограммов фруктов — яблок, апельсинов, лимонов, 300 килограммов печенья и конфет, 400 пачек чая и кофе, 100 килограммов сахара, 400 банок мясных и рыбных консервов, 200 пачек вермишели быстрого приготовления. Также отправили 200 пар перчаток, 600 пар утепленных носков и многое другое», — рассказала директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

Участие в ярмарке приняли 20 предпринимателей, ее посетили более 50 тысяч жителей и гостей города.

Здесь можно было приобрести сувениры и сладости, также работали фуд-корты с блинами, глинтвейном и кофе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя